Krieg ist sch… und Zukunftsvisionen von Kindern aus 7 Ländern

Das letzte Kaninchen – per Müllwagen in die Zukunft

Internationales Projekt machte aus den Zukunftsgeschichten von 3000 Kinder in sieben europäischen Ländern eine Theater-Performance.

Die Zuschauer_innen müssen weiße Mäntel anziehen – in „I will be everything“ (ich werde alles sein) geht’s in eine Art Zukunftslabor. Sieben Theater(gruppen) aus sieben europäischen Ländern haben dieses Projekt entwickelt. Dazu baten sie insgesamt rund 3000 Kinder ( 7 bis 11 Jahre) dieser Länder – Spanien, Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Polen, Deutschland, Österreich – Geschichten zu schreiben – oder auch zeichnen -, wie sie sich selbst, ihr Umfeld und ihre Umwelt in 50 Jahren sehen. Die Performance wird in allen beteiligten Ländern gespielt.In Workshops lasen die Theaterleute alle Geschichten durch, begannen die eine oder andere als Szene zu improvisieren. Klaubten immer wieder kehrende – und somit vielen Kindern wichtige – Themen heraus. Schritt für Schritt entwickelten die Künstler_innen eine Performance.