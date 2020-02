"Handfeste" Schöpfungsgeschichte

Kreislauf

Parallel zum Jahreszeitenkreislauf der Natur formen die beiden Akteur_innen – übrigens aus derselben Knetmasse – zwei Menschen, einen Mann und eine Frau – zwar mit klischeebehafteten Farben blau und rot. Dafür ist die Frau deutlich größer als der Mann. Nur Kopf und Beine sind aus anderen, stabileren Materialien. Die beiden finden Gefallen aneinander, Küsse, Liebe und ein Kind taucht auf. Das ist für die Mutter ein Mädchen, für den Vater ein Bub. Im Stück selbst wird dies nie aufgeklärt, beide bleiben bei ihren Überzeugungen und – wie das Duo in einem Nachgespräch erzählt – für die zuschauenden Kinder ist es meist ebenso – Mädchen sehen in der der Figur eine Geschlechtsgenossin und Buben eben einen solchen.

Das Kind wächst heran, die beiden kümmern sich liebevoll um ihren Nachwuchs – und nehmen sich Zeit für ihr Kind. Als es alt genug ist, zieht es in die Welt hinaus. Ein Winter zieht in den Platz, ins Land und der Mann verabschiedet sich für immer. Die Frau kündigt an, bald zu folgen. Als beide tot, der Winter vorbei und sich erste Anzeichen eines neuen Frühlings bemerkbar machen, kommt das Kind zurück – bereit, den Kreislauf ebenso in Angriff zu nehmen.

