Auf „Safari“ - zur Entdeckung des eigenen Verhaltens

„Safari“ heißt eine Sonderfahrt mit dem Bus vom TaO!, dem Theater am Ortweinplatz, weg. Angekündigt ist sie als Expedition in die wilden Gründe am Rande der Stadt, zwischen bürgerlicher Rohheit und bäuerlichem Glanz. Samt Ankündigung, auf „Ureinwohner“ zu treffen.

Natürlich ist bald klar, dass die Magistra Doctorix Hofstätter, die mit Fernglas Ausschau nach Mitreisenden hält, eine Schauspielerin ist. Ebenso wie der „Ureinwohner“, der auf der Fahrt nach St. Peter, den 8. Bezirk von Graz, bei einer Bus-Umsteige-Station zusteigt. Sowohl der Bezirk und noch viel mehr der Ureinwohner wird in kolonialistischer Manier von der Reiseleiterin behandelt, die auch ankündigt, ihr Buch sowie Andenken seinen käuflich zu erwerben. Doch nicht nur sie, auch manche Fahrgäste kippen ins Klischeeverhalten, indem sie dem Schauspieler doch tatsächlich durch die wuscheligen Haare fahren.