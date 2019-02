Wenn selbst ganz kleinen Bewegungen groß rauskommen

Als wäre sie ein seltsames Wesen – ein bisschen außerirdisch – oder aus der Tiefsee. Nahezu bewegungslos liegt Emmy Steiner zu Beginn des rund ¾-stündigen wortlosen Stücks „Pip.“ in einem Lichtkreis auf der rundum in Dunkel getauchten Bühne. Und dann – himmlische Augenbewegungen. Erkundung des Raums gepaart mit lustigem Augenrollen-Spiel. Die ersten Lacher.

Nach und nach entdeckt sie Bewegungen einzelner Körperteile. Mitunter vermittelt sie sogar das Gefühl, die Körperteile würden fast unabhängig voneinander auf die eine oder andere Bewegungen draufkommen. Erst zufällig und in der Regel dann auch gleich immer in Wiederholungen als Bewegungsmuster ablaufen lassen. Manche erinnern an Tier(arten) – vom Wurm bis später zu vorsichtig sich vortastenden Vögeln – bis zu Menschen in aufs erste vielleicht seltsam anmutenden Posen wie Abfahrts-Skirennläufer_innen. Die aber genau so gut Eier auf zwei Beinen sein könnten.