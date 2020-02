Multiverse: Freiheit, in eigenen Welten zu spielen

Das Wort Plattenspieler bekommt in „ Multiverse“ von und mit Louis Vanhaverbeke aus Belgien eine ganz neue Bedeutung. Ein Gerät, das vielen Kindern nicht mehr geläufig ist, weil Musik, die davon abgespielt wird, aus der Zeit ihrer Großeltern stammt. Selbst die Wiederauferstehung mit den DJs dauerte nur kurz, weil Effekte wie Scratchen und andere mittlerweile auch digital simuliert werden.Kreisrund ist sein Spielfeld, anfangs sind es sogar zwei Kreise. Im Kleineren platziert er sich mit einer weißen kleinen Kiste, einem Stapel Büchern und eben einem Plattenspieler. Und zu Musik beginnt er Gedanken über die (mögliche) Entstehung der Welt - angelehnt an die biblische Schöpfungsgeschichte - scheinbar aus vielen Büchern zu vorzulesen. Dann übersiedelt er sozusagen in dieses Universum - am Rand des Kreises findet er unterschiedlichste Gegenstände wie Kübel, Besen, Gießkanne, Skateboards, Regenschirm, einen Wasserball... und vor allem jede Menge Plattenspieler. In den unterschiedlichsten Kombinationen setzt er diese mit den anderen Gegenständen ein.