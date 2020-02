Lauter „Würstel“ oder arme Hunde?

Zwischen Computer und Rost-Post-Kastl

Sie leben in einem schrägen Mix aus digitaler und analoger Welt. Haben sie Hunger, so tippen sie in ihren Laptop Salami. Und im rostigen Postkastl an einer Stange mit den Zeichen für „Hunde an die Leine“ und mit durchgestrichenem kackenden Hund landen die bestellten Würste. Ein bisschen slapstickartig, clownesk agieren die beiden. Und dann tauch ein Hund auf – ein wuscheliger Art (Wisch-)Mop. Später ein anderer aus Stoff. Und noch einer. Dann düst ein weiterer in einem Art E-Auto über die Bühne – bis sich herausstellt, dass dieser Hund keine Beine hat – verloren bei einem Unfall im Zirkus. Der nächste – Körper aus einer umgedrehten Tasche – scheint hölzerne Prothesen satt vier Beinen zu haben. Eine inklusive, vielfältige Hundeschar – jeweils benannt nach der dominierenden Farbe ihres „Fells“: Grau, Beige, Rosa, Aubergine, Rainbow (Regenbogen) …