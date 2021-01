Kindergarten-Reportage: Paradiesische Insel der Normalität

Fußballtrainer, Zivildiener, Kindergartenpädagoge

Der Pädagoge, vom Kinder-KURIER befragt, erzählt von seinem Werdegang, dass er schon als 16-Jähriger als Aushilfs-Nachwuchstrainer beim SV Aspern bei den Jüngsten tätig war, und da gespürt hat, dass ihm die Arbeit mit Kindern Spaß macht und erfüllt, „weil die Kinder sehr viel annehmen“. Nach seinem Zivildienst in einem Kindergarten absolvierte er das 2 ½-jährige Kolleg, „in dem wir ab dem dritten Semester schon viel Praxis im Kindergarten hatten, was mich in meiner Berufswahl nur noch bestärkt hat“. Am meisten an seinem Beruf „gefällt mir, dass ich den Kindern viel vermitteln kann und wir aber auch gemeinsam lernen“. So ist die hier auffallende „tierische“ Spielwelt eine Folge davon, „dass vor kurzem zwei Kinder Haustiere bekommen haben, so wurde es zum Gesprächsthema und ich hab’s jetzt zum Spielthema gemacht, wo wir viel rund um Haustiere lernen.“