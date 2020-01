14 Kinder in der Gruppe – mit zwei Pädagog_innen

Heide-Lex-Nalis-Preis für wissenschaftliche Arbeiten

Am Tag der Elementarbildung, den der ÖDKH erstmals 2018 beging, gibt und gab es in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen quer über Österreich verteilt. Für den Abend ist die erstmalige Verleihung des Heide-Lex-Nalis-Preises in der Fachhochschule Campus Wien angesetzt. Der nach DER – verstorbenen - Pionierin der Elementarbildung in Österreich benannte Preis zeichnet wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Elementarpädagogik aus.

Die ersten Preisträger_innen:

Regina Lins (Fachhochschule Campus Wien): „Übergang vom Kindergarten in die Schule. Transitionsprozess als pädagogische Herausforderung“ (Bachelorarbeit)

Nazime Öztürk ( Uni Wien, Bildungswissenschaften): „Der Zugang zu elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen in Wien“ (Masterarbeit)

Eva Frick ( Universität Wien): „Literalität. Sprachentwicklung und frühe Sprachförderung in elementaren Bildungseinrichtungen. Ein Spannungsfeld zwischen Institution und Familie?“ (Dissertation).