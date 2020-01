Schon im Kindergarten Einstieg ins Coding mit Roboter-Biene

Bilderbuchkino

Zurück zur programmierbaren Biene: Nach den ersten Erfahrungen mit dem Roboter verbanden die angehenden Pädagog_innen (in ihrem fünften und damit letzten Schuljahr) und die Kinder gezielte programmierte Wege zu anderen im Kreis mit Fragen. Diese bezogen sich vor allem auf das erste Medium, das sie in dieser Nachmittags-Einheit gemeinsam betrachtet hatten: Im Bilderbuch„kino“ wurden die gescannten Doppelseiten von „Edward und der letzte Baum“ (von Peter Carnavas /Autor & Illustrator, Boje Verlag) gezeigt. Neben der Geschichte ging es auch ums genaue Schauen, erkennen von Details in den Bildern – aber auch von Gefühlen, die die Hauptfigur in den einzelnen Szenen haben könnte.Die Kindergarten-Schüler_innen stellten aber auch darüber hinausgehende Fragen. Am Ende als der letzte Baum gefällt war, bei und in dem sich Edward wohl gefühlt hatte, findet er ein übrig gebliebenes Zweiglein – das er einpflanzt. Was aber würde er brauchen, damit daraus wieder ein Bäumchen werden könnte – das war im Buch nicht zu sehen, aber viele der Kinder reifen spontan raus „Wasser und Sonne“.