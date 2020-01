Warum sie im Kindergarten arbeiten und wie sie mit Medien umgehen

Florian Hauptmann (18) kam früh mit dem Kindergarten – nicht nur als ganz junges Kind – in Berührung. „Meine Mama arbeitet im Kindergarten, ich war im Sommer oft dabei, mir hat’s einfach gefallen. So hab ich mir gedacht, warum nicht“ als eigenen Job. „Ich möchte auch wirklich in den Beruf einsteigen.“

„Natürlich“, so meint er auf die entsprechende Frage, „waren im Freundeskreis und auch in der Familie einige skeptisch, dass ich als Mann diesen Beruf ergreife“.Bei Kolleginnen sei er mit offenen Armen aufgenommen worden, selbstverständlich sei er dennoch immer wieder auch mit Vorurteilen und Skepsis konfrontiert, weshalb er so manches dann doch auch hinterfrage, jedoch nie die Berufswahl.