Fünf Reisetrends fürs kommende Jahr

"Wir merken auch, dass das Interesse an Flusskreuzfahrten in den letzten Jahren deutlich zugelegt hat. 2018 entschieden sich schon 10% der Kreuzfahrtkunden von Ruefa für Schiffsreisen auf einem Fluss", so Krahl weiter. Beliebt sind vor allem die klassischen Routen auf den schönsten Wasserstraßen Europas. Ruefa verzeichnet 2018 bei Flusskreuzfahrten ein Umsatzplus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Obwohl vor allem viele Ozeanriesen immer größer werden, steigt auch die Nachfrage nach alternativen und exklusiven Kreuzfahrterlebnissen. Expeditionskreuzfahrten in abgelegenen Regionen der Welt wie Arktis, Antarktis oder am Amazonas werden immer beliebter, vor allem bei erfahrenen Kreuzfahrern. Wichtig ist bei diesen Reisen trotz des Expeditionscharakters ein hoher Level an Komfort. "Abenteuer und Luxus schließen sich auf Expeditionskreuzfahrten keinesfalls aus, sondern ergänzen einander sogar perfekt, wie zum Beispiel die neuen Schiffe Hanseatic nature und Hanseatic inspiration von Hapag Lloyd zeigen", erklärt Walter Krahl.