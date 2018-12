"Overtourism": Grazer Weltreise-Experte für bessere Verteilung

"Bildung bewirkt etwas"

Ihm seien zwei Dinge ein Anliegen: Einerseits soll ein Teil der Wertschöpfung im Zielland bleiben, bei einer Wanderreise in den Bergen Marokkos sei es über die Hälfte des Tourpreises. Wenn der Hoteleigentümer Marokkaner ist, sei ja schon etwas erreicht. Ein zweites Anliegen sei es, vor Ort etwas zu bewegen: " Bildung bewirkt etwas", deshalb habe er auch verschiedene Schul- und Ausbildungsprojekte in die Wege geleitet, etwa die Academie vivante, ein Berufsbegleitungs- und Bildungszentrum in Marokko.

Dinge wie "Palmen auf Almen" mit Karibik-Drinks in den Bergen, Venedig mit den großen Kreuzfahrtschiffen, auch das Geschiebe in der Altstadt von Dubrovnik, das seien natürlich Auswüchse, die aber auch der Inszenierung geschuldet seien. "Da geht es auch um die Träume der Menschen, das touristische Produkt muss an die Vorstellung der Menschen andocken. Ein Peru-Angebot ohne Machu Picchu wird nicht gut funktionieren". Da liege es auch an den Veranstaltern, überlaufene Ziele zu entlasten, besser zu koordinieren und vielleicht Unbekanntes im Lande dazu zu mischen. Denkbar seien Besuche bei Sehenswürdigkeiten zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Es geht darum, auch Dinge zu zeigen, die keine Bekanntheit hätten, aber mindestens so attraktiv sind. "Ich steh' ja voll auf Trachten, alte Gebräuche, alte Klöster ... wenn dort ein Chor singt, ist das ebenso Brauchtumsinszenierung wie die Schuhplattlergruppe in Tracht. Es ist ja so, dass die Menschen weltweit im Alltag Jeans tragen. Aber es gibt dann so Erlebnisse, die Reisen spannend machen und die man nicht inszeniert. Wenn etwas beim Maultiertrekking ein Treiber am Abend seine Trommel herausholt und für sich spielt oder wenn man in einer armenischen Kirche dazu kommt, wenn ein dreiköpfiger Chor für sich großartig singt."