Wie der Wind es will: Kreuzfahrt unter weißen Segeln

Vor Hydra ankert die Star Flyer in der Bucht vor dem gleichnamigen Hauptort. Der Hafen ist voll und recht klein. Fischerboote und Luxusjachten liegen eng neben einander. Und an der Mole stehen schön aufgereiht die Taxis des Ortes: Maultiere mit Packsätteln, denn Autos gibt es auf der Insel keine. Einzige Ausnahme: ein Feuerwehrwagen. Die musealen Vorschriften (nichts darf dazu gebaut werden, auch keine Satellitenantennen oder Solarzellen) locken dafür tausende Tagestouristen und auch eine Reihe von Prominenten, die hier ein Haus kauften. Leonhard Cohen besaß eines und holte sich die Inspiration für die Songs „Bird on the Wire “ und „So long, Mariann“. Henry Miller beschrieb seine Eindrücke von der Insel in seinem Buch „Reise in ein altes Land“ und der britische Multimillionär Richard Branson erwarb hier ebenfalls ein Haus und wollte eine Hotelanlage errichten. Scheiterte jedoch an Bürgern und Bürgermeister. Was George Koukoudakis, 39, der neue und seit 180 Jahren jüngste Ortschef heute etwas anders sieht. „Eine nachhaltig gebaute, dem Stil der Insel angepasste Anlage, würde ich nicht von vorne herein ablehnen“. Und die geschätzt 2000 Katzen der Insel (man begegnet ihnen an allen Ecken und Enden der Stadt) hätten wohl auch nichts dagegen.

Bei der Rückfahrt zum Schiff bieten Kapitän und Crew ganz großes Segel-Theater: Die Star Flyer wird voll aufgetakelt und die Matrosen – in weißer Uniform, versteht sich – präsentieren sich aufgefädelt am Bugspriet. Kurzum, die Speicherkarten von Handys und Fotoapparaten glühen.