Nützliche Reisevorsätze für das neue Jahr

In der Nebensaison zu reisen ist natürlich einfacher für alle, die keine schulpflichtigen Kinder haben. Aber es zahlt sich aus! Wer keine Lust auf Besucherschlangen vor den Museen und den Kampf um freie Handtuchplätze am Strand hat, sollte auf die Monate jenseits der klassischen Reisezeit im Sommer ausweichen. In vielen Reiseländern Südeuropas herrscht zum Beispiel bis in den Herbst ein mildes Klima. Auch in vielen tropischen Regionen fällt die Regenzeit gemäßigt aus und bedeutet nicht, dass ein Aufenthalt zu dieser Zeit zwangsläufig ins Wasser fällt. Im Gegenteil: Oft sinken die Hotelpreise in der Nebensaison drastisch und Reisende bekommen mehr für ihr Geld geboten. Viele Österreicher haben diesen Trend bereits erkannt: Nach einer Umfrage auf Urlaubspiraten.at ist der September mit 39 Prozent der beliebteste Reisemonat im nächsten Jahr.