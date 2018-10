Lonely Planet Reisetrends: Die Top-10-Länder 2019

Klein und fast unentdeckt liegt Belize an der Karibikküste neben Guatemala. Das wird aber wohl nicht mehr lange so bleiben. Denn das Karibikfeeling, die warmherzigen Einwohner und die Unterwasserwelt machen das kleine Land in Lateinamerika immer beliebter unter Reisenden. Das Land hat eine Karibikküste, die vom zweitgrößten Riffsystem der Welt gesäumt wird – nach dem australischen Great Barrier Reef.