Lonely Planet: Welche Städte 2019 angesagt sind

Elegant und voll entspannt. So charakterisiert Lonely Planet die Stadt. Zudem ist Serbiens "Neuer Garten" (so der Spitzname der Stadt) Gastgeber des EXIT-Festivals, dessen 20. Auflage ideal zu Novi Sads Status als " Europas Jugend-Hauptstadt 2019" passt. EXIT ist ein serbisches Rock-, Indie- und Elektro-Festival, das jeden Sommer in der magischen Festung Petrovaradin stattfindet. Dieses Jahr führen unter anderem The Cure, die zum ersten Mal in Serbien auf der Bühne stehen werden, das Line-up an und bringen ihre Hits wie „Boys Don't Cry“ und „Friday I'm in Love“ mit. Ebenfalls in der Festung findet auch das Gradić Fest statt, ein Straßenmusikfestival mit vielen Film- und Theatervorführungen - die ideale Vorbereitung für Novi Sads Zeit als Europas Kulturhauptstadt im Jahr 2021.