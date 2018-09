Warum Flussreisen bei Jungen immer beliebter werden

Mehr Alleinreisende

Was Europa betrifft, sind, laut Ernst Klug, Geschäftsführer von Klug Touristik, neben den Dauerbrennern Donau und Rhein auch die Mosel, der Rio Douro und die französischen Flüsse Rhône und Saône sowie Seine und Oise , Trenddestinationen. Der Bedarf an Einzelkabinen hat sich in den letzten Jahren stark erhöht: „War es früher üblich, dass sich zwei fremde Damen eine Doppelkabine geteilt haben, ist das heute beinahe undenkbar. Wir haben darauf reagiert und bieten auf fast allen Schiffen zumindest zwei Kabinenkategorien ohne Einzelzimmer-Zuschlag an. Ein Nebeneffekt für die Passagiere ist, dass weniger Gäste an Bord sind, mehr Platz ist und die Ein- und Ausschiffung schneller funktioniert.“ Aufgrund der klimabedingten Wetterveränderung sieht der Flusskreuzfahrt-Spezialist Schiffe bis maximal 110 Meter im Kommen, da sie nicht nur leichter zu manövrieren sind, sondern auch bei sehr niederen Wasserständen noch fahren.