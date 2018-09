Atemberaubender Amazonas

"Wie, Rio Negro? Ich hab doch eine Amazonas-Reise gebucht?" fragt Marita, die aus der Nähe von München kommt, am Anfang der Reise. Schnell wird das Missverständnis aufgeklärt. Der Rio Negro ist ein Nebenfluss des Amazonas und gehört zum Amazonas-Becken, allein die brasilianische Landfläche davon ist größer als Westeuropa. Am Rio Negro sieht es so aus, wie man sich den Amazonas, der schon recht verbaut ist, vorstellt. Der Strom ist an seiner breitesten Stelle mehr als 20, an seiner schmalsten Stelle immer noch fast zwei Kilometer breit.