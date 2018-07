Flusskreuzfahrt: Stressfrei auf Kurs gen Norden

Die Kombination aus Entdecken bei Stippvisiten in den schönsten Städten Hollands und Belgiens und Wohlfühlen in der Komfortzone auf dem schwimmenden Zuhause beginnt mit einem Blick aus der mit 14,5 geräumigen Kabine: Auge in Auge mit Enten und Möwen.

Bald heißt es „Leinen los“. Erste Station auf der Entschleunigungstour am nächsten Morgen ist ein Westfriesisches Backsteinidyll: das pittoreske Hoorn mit seinen schmalen und schiefen Altstadt-Häusern mit den langen Fenstern an einer Bucht am Ijsselmeer, das eigentlich ein See ist.

Mit dem Rhythmus der nächsten Tage lässt es sich leben: Jeden Morgen woanders aufwachen, jeden Tag eine andere Stadt kennenlernen. Während der Kapitän sein Schiff, von den Passagieren in der Nacht meist unbemerkt, mit viel Feingefühl durch insgesamt elf Schleusen manövriert, plätschern die Wellen leise vor dem Kabinenfenster, und man gleitet sanft von einem Ort zum nächsten.