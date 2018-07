Wo Odysseus auf die Unterwelt traf

Da mag die Sonne des Mittelmeeres noch so hell scheinen, der Ort ist gespenstisch. Die Räume sind finster, über eine enge Stiege geht es hinunter in einen mehrere Quadratmeter kleinen Höhlenraum, der mit 15 Bögen architektonisch so gestaltet worden ist, dass es kein Echo gibt. Hier im Totenorakel (Nekyomanteion)beim Fluss Acheron in der Region Epirus suchten die Griechen den Kontakt mit der Unterwelt, dem Hades, um ihren Vorfahren und Verwandten zu begegnen.

Das war keine einfache Sache. 28 Tage dauerte die Vorbereitung, die Suchenden mussten sich körperlich reinigen, fasten und durften nur bestimmte Nahrungsmittel wie grüne Bohnen essen, die halfen, Halluzinationen herbeizuführen. Auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein, wie die Fremdenführerin den Besuchern erklärt. Priester schoben im Dunkel Puppen umher, damit das Treffen mit den Vorfahren zu einer echten Begegnung wurde. Die Priester interpretierten schließlich auch die Halluzinationen und Erscheinungen.

Was war der Sinn des Ganzen? „Der Grund ist ein psychologischer. Man wollte den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. Auch Odysseus war hier“, erzählt die Führerin. Tatsächlich nimmt Dichter Homer (8. Jahrh. v. Chr.) in seiner „Odyssee“ darauf Bezug. Die Zauberin Kirke gibt Odysseus den Rat, zu den Göttern der Unterwelt, in „des Hades Haus und der schrecklichen Persephoneia“ hinabzusteigen, um den erblindeten Seher Teiresias zu befragen, wie er endlich in seine Heimat Ithaka zurückkehren könne.