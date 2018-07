Die besten Tipps für Flugreisen: Pass abgelaufen, Koffer weg

Wer kennt das nicht: Müde vom langen Flug stehen Menschentrauben im Abstand von zwei Millimetern am Gepäckförderband, verstellen die Sicht auf die Koffer der Mitreisenden und warten und warten – manchmal vergeblich auf ihr Gepäck. Was tun in dieser Situation? Oder ein Familienvater wartet geduldig im Stau an einer der kontrollierten Grenzen – und kommt drauf, er hat nur den Führerschein mit. Reicht der in der EU? Hier die Antworten auf häufig gestellte Fragen von Reisenden:

Was mache ich, wenn ich kurz vor der Reise entdecke, dass der Reisepass abgelaufen ist?