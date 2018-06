Klassiker und Geheimtipps: San Francisco in 48 Stunden

San Francisco ist durch ihre Diversität und Schönheit zweifelsohne eine Stadt, die nach einem längeren Aufenthalt ruft. Doch die City by the Bay lässt sich mit ein wenig Ausdauer und Entdeckungslust auch in 48 Stunden erobern. Alles, was Kurztrip-Reisende dazu brauchen, ist ein Paar bequeme Laufschuhe, einen Pass für den öffentlichen Nahverkehr und ein wenig Inspiration.

Tag 1

Morgens

Nirgendwo startet ein San Francisco Abenteuer schöner als im traditionsreichen North Beach Distrikt mit einem Frühstück in der historischen Bäckerei Boudin, die mit ihren Sauerteigbroten internationale Bekanntheit erlang. Nach der morgendlichen Stärkung lohnt sich ein Spaziergang zum Pier 39, wo neben zahlreichen Souvenirläden und Fotomöglichkeiten auch San Franciscos berühmteste Bewohner warten: eine am Pier heimische Kolonie von Seelöwen. Von dort aus geht es entlang des Embarcadero zu Fuß weiter in Richtung Telegraph Hill und Coit Tower. Der im Jahr 1933 erbaute Turm bietet neben einem unglaublichen Panorama auf die Stadt auch beeindruckende Wandmalereien. Vom Coit Tower sind es nur wenige Fußminuten bis zum nächsten kulturellen Highlight, dem berühmten City Lights Bookstore, der als Zentrum progressiver und unabhängiger Literatur bekannt wurde und in dem Besucher auch heute noch zwischen den meterhohen Bücherregalen in eine andere Welt eintauchen können.