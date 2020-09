Zweisamkeit in der Corona-Isolation: Doch kein Baby-Boom?

Bei 17 Prozent der Frauen hat der pandemische Erreger den Kinderwunsch beflügelt: "Sie wollen früher nun und mehr Kinder", schreiben die Studienautoren, die die veränderten Absichten primär auf die sozioökonomischen Folgen der Krise zurückführen. "Pandemiebedingte Sorgen rund um Finanzen und Arbeitsplatzstabilität sowie allgemeines Unbehagen beim Blick in die Zukunft können die Einstellung von Frauen zu Kindern verändern."

Von Coronials und Quaranteens

Im Netz kursierten vor einigen Monaten gar Namen für in der Quarantäne gezeugten Nachwuchs: Coronials oder Quaranteens. Wie steigende Bestellungen von Sextoys vermuten ließen, schienen sich Paare während der Ausgangsbeschränkungen nicht nur räumlich, sondern auch körperlich näher zu kommen.

Zum einen hat sich mittlerweile gezeigt, dass – vor allem krisenbehaftete – Beziehungen durch die Krise eher strapaziert als belebt wurden. Scheidungsanwälte und Paarberater verzeichnen seit Wochen eine enorm erhöhte Nachfrage von unglücklichen oder gar trennungswilligen Paaren. Zum anderen schossen in der Anfangsphase des Lockdowns auch die Kondomkufe in die Höhe.

Zu guter Letzt führt der Blick auf die Geschichte vor Augen, dass früheren Krisen, etwa die Weltfinanzkrise zwischen 2007 und 2009 sowie der Influenzapandemie von 1918, stets zu einem Geburtenrückgang führten.

Bereits im Juni prognostizierten Forscher, dass in den USA 2021 rund 500.000 weniger Babys geboren werden. Für ihre Vorausschau werteten die Forschenden der Brookings Institution Daten aus früheren Studien zur Fruchtbarkeit in den Vereinigten Staaten während der Weltfinanzkrise sowie der Influenzapandemie aus. In die daraus abgeleitete Hochrechnung gingen auch aktuelle Daten zur Arbeitslosigkeit in den USA mit ein. Daraus errechnete man einen möglichen Geburtenrückgang von etwa 300.000 bis 500.000.