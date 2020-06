Wegen Pandemie: Drastischer Geburtenrückgang in den USA erwartet

Zu Beginn der Pandemie wurde noch über einen möglichen Baby-Boom dank der Corona-bedingten Quarantäne spekuliert. Nun stellt sich heraus: Statt bedeutend mehr wird es kommendes Jahr wohl eher viel weniger Geburten geben. Zumindest in den USA.

Dort haben Experten der Denkfabrik Brookings Institution sowie der Wohltätigkeitsorganisation March of Dimes (setzt sich für die Gesundheitssituation von Neugeborenen ein) berechnet, dass allein in den USA nächstes Jahr rund eine halbe Million weniger Babys das Licht der Welt erblicken könnten.

Nach Europa hat Nordamerika die geringste Geburtenrate in der Welt. Pro Jahr werden rund 4.791.000 Kinder geboren.

Baby-Schwund statt Baby-Boom

Für ihre Prognose werteten die Forschenden der Brookings Institution Daten aus früheren Studien zur Fruchtbarkeit in den Vereinigten Staaten während der Weltfinanzkrise zwischen 2007 und 2009 sowie der Influenzapandemie von 1918 aus. In die daraus abgeleitete Hochrechnung gingen auch aktuelle Daten zur Arbeitslosigkeit in den USA mit ein. Daraus errechnete man einen möglichen Geburtenrückgang von etwa 300.000 bis 500.000.

Bei March of Dimes sei man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, sagt Rahul Gupta, Präventivmediziner bei der Non-Profit-Organisation, gegenüber CNN. "Als wir anfingen zu rechnen, haben wir uns die Pandemie von 1918, besser bekannt als Spanische Grippe, angesehen, genau wie die Brookings Institution, und festgestellt, dass die Fruchtbarkeit etwa neun bis zehn Monate nach der höchsten Sterblichkeitsrate um etwa zehn Prozent gesunken ist", so Gupta.

Auswirkungen auf die nächste Generation

Dass den USA dieses Schicksal wegen SARS-CoV-2 erneut drohen könnte, sieht er als Problem: "Ein Rückgang von 10, 15 oder 20 Prozent in den nächsten Jahren könnte wirklich zu Schwierigkeiten führen", fügt er hinzu. "Die wirtschaftlichen und demografischen Auswirkungen, die sich aus einem starken Rückgang der Schwangerschaften ergeben, könnten enorme Auswirkungen auf die nächste Generation haben, weshalb dies ein sehr ernstes Problem ist."