Glücksboten im Krisenfrühling: Das sind die Corona-Babys

Im Fall von Marie hat Corona sogar das Geburtsdatum ihrer Tochter verschoben. „Emma hat sich in der 40. Woche noch einmal gedreht. Unter normalen Umständen leitet man die Geburt dann möglichst bald ein. Wir mussten warten, bis das Ergebnis meines Covid-Tests da war, den die Privatklinik durchgeführt hat. Ich habe aber auch von Fällen hört, in denen das Kind wegen drohender Spitalsschließungen früher als geplant geholt wurde. Ich bin froh, dass es bei uns so gelaufen ist.“

Später als gedacht, kam Emma Mitte April gesund zur Welt, Papa Bernd durfte sogar ins Familienzimmer. „Ungewohnt war, dass man das Kind nicht zu den Untersuchungen begleiten durfte, sie wurde quasi ,entführt’. Am Gang mussten alle Maske tragen und Abstand halten, das war schon eine eigene Atmosphäre.“ Jetzt genießt die Familie – Emilia wird zwei – Zeit zu viert in Kärnten. „Die Wochen vor der Entbindung waren mühsam, ich hatte Schmerzen und konnte mit der Großen nicht rausgehen. Als es hieß, die Geschäfte werden schließen, haben wir noch schnell, schnell letzte Dinge besorgt. Das Positive an der Situation ist: Man wächst in so einer Zeit als Familie noch mehr zusammen.“