Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Haben Sie es auch, das „Entdecker-Gen“? Laut Forschern gibt es das tatsächlich. Der Drang, Orte zu erkunden, liege in der Natur des Menschen. Wir sind neugierig, dringen in neue Territorien vor, wollen sogar den Mars besiedeln. Die ausgeprägte Form dieses Gens bezeichnet sich als DRD4-7R und wird geschätzt jedem Fünften in die Wiege gelegt.

Doch wir müssen nicht gleich ins All fliegen und unabsehbare Risiken auf uns nehmen: Der überwiegende Teil der Menschheit erkundet Regionen heute in Form von Urlaub, was mitunter dazu führt, dass viele Sehenswürdigkeiten in der Hauptsaison ziemlich überlaufen sind. Ich kann mich zum Beispiel bei meinen Reisen nach Rom und Barcelona noch gut an die Menschenmassen beim Petersdom und der Sagrada Família erinnern (und habe ihre Besichtigung in der Nebensaison nachgeholt).

Ob Kirchen, Plätze oder berühmte Strände: Jetzt sind sie alle wie leer gefegt und breiten ihre Eleganz und Pracht in purer Form vor uns aus – Fotografen auf der ganzen Welt haben davon faszinierende Aufnahmen gemacht. So haben wir viele Attraktionen noch nie gesehen, wir haben eine Gedankenreise unternommen!

Noch ein Tipp, damit das Fernweh nicht ganz so schlimm ist: Schmökern Sie in Ihren guten, alten Fotoalben, das Betrachten von Urlaubsfotos lässt unser Gehirn nämlich schöne Erinnerungen aufrufen und Glücksgefühle ausschütten. Auch das (sonst so lästige) Sortieren der Handyfotos wird so zur angenehmen Seelen-Kur.

Schönes Lesevergnügen!