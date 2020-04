Die große Lust am Lesen: Alle Macht der Fantasie

Von „Spiegel und Licht“ soll demnächst ein Version für die BBC entstehen. All dieser Erfolg verdankt sich der Macht ihrer Worte. „ Hilary Mantel gelingt es wie wenigen Autoren vor ihr, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen“, lobte eine Kritikerin. Ausschlaggebend dafür mag auch sein, dass sie -– unüblich für einen historischen Roman – im Präsens schreibt.

„Großes Lesevergnügen“, „intelligent, fesselnd, faszinierend“, meinen dazu viele Leser. Und das ist nur ein ganz kleiner Auszug aus einem Bücherforum.

Bücher sind Überlebensmittel

Lesen. Für die einen ist das eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Andere empfinden den Kosmos zwischen zwei Buchdeckeln als angenehme Flucht vor der Welt – als Abenteuer im Kopf. Für den Schweizer Philosophen Peter Bieri ist es noch mehr, er attestiert Literatur sogar eine gewisse Form von therapeutischer Kraft. „Kunstvolle, literarische Erzählungen erinnern uns auf diese Weise an uns selbst und sind in diesem Sinne eine Quelle der Selbsterkenntnis“, meint er in seinem Aufsatz „Die Vielfalt des Verstehens“.

Auch das ist mit ein Grund, warum Leseratten gerade dieser Tage besorgt über den Nachschub sind. So auch Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels. Er findet naturgemäß, „dass Bücher kein Luxus sind, sondern Überlebensmittel – und das merkt man besonders in Krisenzeiten.“

Jetzt haben zum Lesen zwar viele schlicht das, was sonst fehlt – die Zeit. Leider aber haben die Buchhandlungen geschlossen. Der Onlinehandel ist in einer solchen Ausnahmelage ein willkommener Rettungsanker. „Die Umsatzrückgänge der Buchhandlungen und auch der Verlage sind derzeit existenzbedrohend“, klagt Föger. Aber es gibt Hoffnung. Die Online-Absätze vieler heimischer Verlage und Buchhandlungen steigen sprunghaft an. „Zum ersten Mal gelingt es ernsthaft, dem Versandriesen Amazon die Stirn zu bieten.“

Amazon die Stirn bieten

Ein Tipp: Viele Buchhandlungen, vielleicht auch in Ihrem Grätzel, machen derzeit Homeoffice. Wenn Sie also über keinen eReader von Tolino, Kindle oder Pocketbook zum Runterladen von Romanen verfügen, können Sie über die Homepages der einzelnen Händler Bücher per Post nach Hause bestellen.

Gewicht der WorteAber zurück zum eigentlichen Thema, zum Lesen. Wozu lesen wir überhaupt? Weil es bildet, weil es den Horizont und den Wortschatz erweitert. Und weil Lesen für viele Menschen wie Essen und Trinken zu ihrem Alltag dazugehört.

Dringlicher noch drückt es der isländische Schriftsteller Jon Kalman Stefansson („Das Herz des Menschen“) aus. „Hunde mögen der beste Freund des Menschen sein“, sagt er, aber: „Ohne Bücher wäre er ein Bestie.“

Na, bumm, ein harsches Urteil. Aber das erklärt vielleicht auch, warum Krimis und Schocker aller Facetten seit Jahren mit ungebrochener Leidenschaft verschlungen werden.

Krimi, Kitsch, Komik - und Kulinarik

Ein Blick in die Betsellerlisten zeigt, dass unser Leseverhalten zum Glück deutlich ausgewogener ist. In der Belletristik bewegt sich unser Beuteschema ohne großartige Präferenzen für ein bestimmtes Genre zwischen Krimi, Kitsch, Komik – und natürlich Kulinarik. Mitunter hat das alles zusammen sogar in einem einzigen Buch Platz – etwa in Rita Falks „Guglhupfgeschwader“.

Der überzuckerte Provinzkrimi aus Bayern belegt den ersten Platz der Jahresbestsellerliste 2019 des heimischen Buchhandels. Mit „Kopftuchmafia“ liegt der „Stinatz-Krimi“ des österreichischen Kabarettisten und Schauspielers Thomas Stipsits dicht dahinter. 25.000 verkaufte Exemplare ergeben Platin-Status. Das schreit nach einer Fortsetzung.

Bis es soweit ist, haben Freunde jeglichen Genres eine besonders schöne Aufgabe vor sich: lesen, lesen und noch einmal lesen. Denn sonst geht es einem wie dem Helden in „Das Gewicht der Worte“.

„Warum habe ich das nicht alles schon viel früher gelesen, warum weiß ich über diesen Planeten nicht viel besser Bescheid“, ruft Pascal Merciers Romanfigur einmal aus. Nicht verzweifeln. „Je tiefer man sich in die erfundenen Figuren hineindenkt, desto mehr hat man den Eindruck, ganz bei sich selbst zu sein“, so sein Alter Ego Peter Bieri.