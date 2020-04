Arzt Roman Szeliga: "Es ist ein menschliches Phänomen, sich wieder aufzurappeln"

Sie waren Mitbegründer der CliniClowns. Was hilft Ihnen aus der Zeit jetzt am meisten?

Wir vergleichen uns oft mit Menschen, denen es besser geht als uns, aber es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht – Kinder, die ihr Leben bald beenden müssen. Daran denke ich, wenn es mir einmal nicht so gut geht. Unser ältester Patient wird heuer 100 Jahre jung, unser kleinster ist ein drei Monate altes Mädchen, das die CliniClowns in den Schlaf gesungen haben. Wir machen pro Jahr 1.650 Visiten, insgesamt haben wir 1,5 Millionen Patienten 5,7 Millionen Lachminuten geschenkt. Es gibt viele Dinge, auf die ich stolz bin, aber wenn es etwas wie ein Lebenswerk für mich gibt, ist es, bei den CliniClowns gewesen zu sein.

Wie wäre es zum Schluss mit einem Crashkurs in Sachen Humor?

Okay, machen Sie sich einmal folgende Gedanken. 1. Worüber musste ich in den letzten Wochen schmunzeln oder lachen? 2. Was sind generell Dinge, über die ich besonders gut lachen kann? Slapstick, ein Versprecher, drollige Tiere, lustige Pointen aus Kabaretts – das definiert den Humor, den man selbst am liebsten einsetzt. 3. Was ist mein Lieblingswitz, was meine Lieblingsgeschichte, meine Lieblingspanne, die ich Menschen jetzt am Telefon erzählen kann, um sie aufzuheitern? Alles, was ich bewusst humorvoll wahrnehme, hilft mir, wieder mehr Sensibilität für Humor zu bekommen.

Was soll von dieser Krisenzeit bleiben?

Wenn wir später an diese Zeit zurückdenken und unseren Kindern und Enkeln davon erzählen wollen, was passiert ist, müssen wir dafür sorgen, dass die jetzige Phase positiv wird. Ich denke mir, sei realistisch und erwarte Wunder. Sei ein Teil des Wunders, weil das notwendig, ist, damit es real wird. Und schenk dem ein Lächeln, der es am dringendsten braucht.