John Malkovich: Killer & Casanova

Vor genau 35 Jahren gelang dem Sohn eines Naturschutzbeauftragten und einer Zeitungsverlegerin der Durchbruch: Als Sohn von Dustin Hoffman in „Tod eines Handlungsreisenden“, eine Rolle, für die er einen Emmy gewann. Letzten Sommer stand er als Harvey Weinstein in einem Stück von David Mamet auf der Bühne, und auch wenn die „Komödie“ um das Drama des einst mächtigsten Filmproduzenten Hollywoods eher maue Kritiken erhielt: Malkovich wurde für seine Interpretation gefeiert. Und hätte auch in einer geplanten Filmversion die Hauptrolle übernehmen sollen.