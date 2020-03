Essen wie bei Oma: Der Luxus des Einfachen

Kichererbsen-Reis-Salat

Zutaten für 4 Personen:

100 g gekochte Kichererbsen

80 g Basmatireis (roh)

Allerhand Gemüse wie z. B.

Brokkoli, Karfiol, Karotten, Zucchini

Ein Stück Chinakohl oder Kraut

1 Jungzwiebel

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

1 TL Sesamöl

2 EL süße Chilisauce

1 EL Balsamico-Essig

1) Kichererbsen über Nacht in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Tag weich kochen (30 Minuten).

2) Reis im Kochtopf 3-4 Mal mit kaltem Wasser durchwaschen, Wasser abgießen. Reis im Topf mit 1:1,2 Wasser bedecken und zum Kochen bringen, dann zugedeckt auf kleinster Flamme zwanzig Minuten köcheln lassen.

3) Chinakohl oder Kraut in feine Streifen schneiden. Jungzwiebel in dünne Ringe schneiden, Knoblauch fein hacken. Sonstiges Gemüse klein schneiden (Tipp: Strünke von Brokkoli und Karfiol für Suppe verwenden), in einer Pfanne in wenig Öl kurz anbraten.

4) In einer Schüssel alles zusammenmischen, mit Sesamöl, Chilisauce und Balsamico vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.