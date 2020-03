Rezept: Fastenbeugerl mit Brennnesselfrischkäse & gebeiztem Fisch

ZUTATEN für 8 Beugerl:

21 g frische Germ (½ Würfel)

250 ml lauwarmes Wasser (ca. 35 °C)

400 g glattes Weizenmehl Type 700

100 g Roggenmehl Type 960

7 g Kümmel gemahlen

100 ml Milch

10 g Salz, grobes Salz

Kümmel ganz

Für den Fisch:

1 kg Lachsforellenfilet (2 Filets von 1 großen Lachsforelle), Gräten gezupft

100 g Beize (siehe Tipp)

1 Bund Dill (50 g)

Abrieb von je 1 unbehandelten Orange, Zitrone, Limette

Für den Kräuterfrischkäse:

5 g Natron, Salz

150 g Brennnesselblätter bzw. -spitzen (alternativ Taubnesselblätter)

Eiswürfel

50 g weiche Butter

Abrieb und Saft von 1 unbehandelten Orange

250 g Doppelrahm-Frischkäse

Cayennepfeffer

evtl. getrocknete Brennnesselsamen („Nüsschen“)

1

Für den Fisch ein großes Blech mit 50 g Beize bestreuen, Fisch mit der Haut nach unten darauflegen und mit weiteren 50 g Beize bestreuen. Im Kühlschrank ca. 36 Stunden beizen (je größer der Fisch, desto länger, d.h. z.B. Filets à 250 g ca. 24 Stunden, à 500 g ca. 36 Stunden, à 1 kg ca. 72 Stunden). Gebeizten Fisch kurz unter kaltem Wasser abspülen, mit Küchenpapier trockentupfen, auf der Fleischseite mit gehackter Dille und dem Abrieb der Zitrusfrüchte bestreuen. In 0,5 cm dicke Stücke bis zur Haut schneiden, mit einem scharfen Messer von der Haut schneiden.

2

Für die Beugerl Germ im lauwarmen Wasser auflösen. Mit Weizen- und Roggenmehl, Salz, gemahlenem Kümmel und Milch in der Küchenmaschine mit dem Knethaken 4 Minuten langsam zu einem Teig kneten. In der Rührschüssel zugedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen. Teig in 8 Stücke à 110 g teilen, in daumendicke Würste rollen, zu Ringen zusammendrücken, erneut 30 Minuten gehen lassen. Währenddessen einen großen breiten Topf Wasser zum Kochen bringen, gut salzen. Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Beugerl vorsichtig ins kochende Wasser geben. Sobald sie aufsteigen, mit dem Schaumlöffel herausheben, auf ein Blech mit Backpapier geben. Mit grobem Salz und Kümmel bestreuen, 20 Minuten backen, bis sie gebräunt sind.



3

Für den Frischkäse Topf mit Wasser zum Kochen bringen, Natron und Salz zufügen. Brennnesseln hineingeben, 4 - 5 Min. sehr weich kochen. Herausheben, in Eiswasser abschrecken. Gut ausdrücken, im Standmixer mit weicher Butter, Orangenabrieb und -saft mixen. Herausnehmen, mit Frischkäse glattrühren. Mit Salz und Cayenne abschmecken.



4

Evtl. mit Brennnesselsamen bestreuen. Mit gebeiztem Fisch und Fastenbeugerl servieren.



Aufwand: ***

Zubereitungszeit: 1 Stunde, plus Beiz- und Backzeiten

Preis: **

Kalorien: ca. 330 kcal/Person



Aus dem Buch „Salzkammergut“, Katharina Seiser & Lukas Nagl, Brandstätter Verlag, 35 €