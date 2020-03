Keimlinge und Sprossen: selbst gezogene Kraftpakete für daheim

Je nach Stadium unterscheidet man angekeimte Samen, Keimlinge, Sprossen sowie Sprossengrün. Bei den Samen zeigt sich vorerst nur der Spross, nachdem die Samenschale aufgrund des Einweichens aufgesprungen ist. Sie passen gut ins Müsli, können aber auch in Brot oder Kuchen verarbeitet werden. Die Winzlinge haben jetzt schon den typischen Eigengeschmack des Endprodukts, etwa die Schärfe von Radieschen. Bei den Keimlingen ist bereits ein Mini-Stängel sichtbar, sie werden für Gekochtes und Gebackenes verwendet. Die Sprossen sind winzige junge Pflanzen mit Wurzeln, Blatt und Stängel – wegen ihres hohen Vitamingehalts werden sie idealerweise roh verwendet und nicht mehr mitgekocht. Sie kommen in Salate, Rohkost oder aufs Butterbrot. Und unter Sprossengrün versteht man die Mini-Jungpflanzen, am bekanntesten ist Gartenkresse – sie passen gut in Salate, Saucen oder in Smoothies. Beim „Anbau“ daheim gilt es, ein paar Dinge zu beachten.

Wichtig ist, dass man ausschließlich Saatgut verwendet, das eigens zur Anzucht daheim und zum Essen geeignet ist – und das am besten in Bioqualität. Gute Samen finden Sie in Bioläden und -läden sowie im Reformhaus – auch in verschiedener Zusammenstellung. Beliebte Keimsprossen sind Alfalfa, Weizen, Kresse, Gerste, Rettich, Radieschen, Brokkoli, Mungobohne, Boxhornklee oder auch Rote Rüben.