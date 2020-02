Rezept: Lauwarmer Wintersalat

ZUTATEN für 1 (!) Person

25 g Quinoa ( Trockengewicht, oder 60 g gekocht)

300 g gemischte Rüben

Rote-Rüben-Sprossen

1 Handvoll Rübenblätter, Babyspinat oder Vogerlsalat

25 g Ziegenkäse

1 EL getrocknete Cranberrys

Für das Dressing (reicht für 4 Portionen):

2 EL Rote-Rüben-Saft

1 EL Balsamicoessig

1 TL Dijonsenf

2 EL Olivenöl

1 TL Zitronensaft

½ TL gemahlener Ingwer

Salz, Pfeffer

1

Quinoa spülen und nach Packungsanweisung kochen. Rüben waschen, in Butterpapier wickeln und bei 200 °C im Ofen backen – je nach Größe und Jahreszeit 30-40 Minuten: Winterrüben dürfen gerne etwas länger im Ofen bleiben als sommerfrisches Gemüse. Anschließend die Haut abziehen, die Rüben halbieren und in Scheiben schneiden.



2

Gekochten, abgetropften Quinoa auf einem Teller verteilen. Darauf die Rübenscheiben sowie Sprossen und Blätter anrichten.



3

Für das Dressing alle Zutaten gut verrühren. 1-2 EL davon über den Salat gießen, den Rest in ein Glas füllen und in den Kühlschrank stellen (hält 3-4 Tage). Ziegenkäse darüberkrümeln, mit den Cranberrys bestreuen.



TIPP: Für eine einzige ofengebackene Rübe ist der Energieaufwand relativ groß. Daher: Backen Sie lieber gleich mehrere und marinieren Sie sie als Salat. So haben Sie gleich ein paar Tage lang etwas davon.



Aufwand: **

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Preis: *

Kalorien: ca. 380 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch "Gesunder Blutdruck in 14 Tagen" Langer&Linnet, Südwest Verlag