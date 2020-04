James Bond & Co.: Echte Männer, coole Kisten

Es ist ja nicht so, dass wirklich jeder von uns das gleiche Auto fahren müsste. Dustin Hoffman zum Beispiel, in „Die Reifeprüfung“. Gäbe es ein besseres Auto als den sexy Alfa Romeo 1600 Duetto Spider für einen Jungspund, der den Sommer genießt, dem Dolce Vita und den Anziehungen der Damenwelt frönt? Kaum. Oder die frechen Jungs um Michael Caine in ihren Mini Coopers („The Italian Job“, 1967)? Perfekt!