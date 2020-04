Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Spitz auf Spitz: Das Eierpecken ist ein lieb gewonnenes Ritual am Ostertisch und ufert mitunter zu einem wahren Wettbewerb aus. So auch in meiner Familie. Ich weiß nicht genau, wie er es macht, doch meist ist mein Vater der klare Gewinner. Er peckt noch, wenn viele Verwandte schon die bröckelnde Schale von ihren Eiern kratzen und genussvoll zum Geselchten verspeisen.

Dieses Mal werden wir Ostern etwas anders feiern müssen – mittels Videotelefonaten, Internet sei Dank, sind wir zumindest virtuell verbunden. Machen Sie das doch auch. So können wir unsere Neffen und Nichten beim Nester-Suchen beobachten, uns an die jeweils gedeckten Tische setzen und gemeinsam nach Luft schnappen, wenn wir zu viel Kren erwischt haben – gefolgt vom traditionellen Hausmittel-Rat: „Am Brot riechen, dann ist’s nicht so schlimm!“ Rituale sind und bleiben wichtig, gerade in Zeiten wie diesen.

Für etwas Abwechslung an diesem Ostersamstag haben wir für Sie die Fährte des Hasen aufgenommen – und entdeckt, dass er nicht nur zu Ostern so bedeutsam für uns ist. Auch in der Kunst, in Comics und im übertragenen Sinn selbst in der Erotik ist er ein beliebtes Symbol – lesen Sie dazu unsere Spurensuche. Zum Abtrainieren der Osterkilos, die es ganz sicher auch in diesem Jahr mit diesen besonderen Umständen geben wird, haben wir die besten Online-Workouts der Sportstars zusammengetragen.

Das persönliche Eierpecken wird jedenfalls ehestmöglich nachgeholt. Sie können sicher sein: Ich übe schon!

Frohe Ostern & schönes Lesevergnügen!