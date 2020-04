Frohe Ostern! So läuft der Hase

Bugs Bunny und der Osterhase

Wie wahr. Immerhin hatte auch die Comic-Strip-Figur des anarchischen Bugs Bunny ihr Stelldichein mit dem Osterhasen. Im Jahr 1977 war das, am Höhepunkt eines Jahrzehnts, in dem noch alles möglich schien. Wenn das leichtlebige Langohr in den Animationsabenteuern sonst anderen gerne Streiche spielte, in die „Easter Special“-Episode griff Bugs Bunny seinem Verwandten bereitwillig unter die Pfoten. Der Osterhase war nämlich schon zu schwach, um all die bunten Eier in ihre Nester zu legen.

Wobei, ein Hase und schwach, das gibt’s doch gar nicht. Sinneslust und Fruchtbarkeit sind dem Nesttier nicht bloß angedichtet, ein Weibchen kann im Jahr bis zu 15 Junge werfen. Ob das eine Erklärung dafür ist, dass Hugh Hefner die Damen in seinem „Playboy“-Imperium „Bunnies“ nannte? Muss nicht sein. Der vor drei Jahren verstorbene Verleger und studierte Psychologe behauptete, dass er damit dem Gründer jener Bar ein Denkmal setzte, die er als Student der University of Illinois besuchte: Bernard Fitzsimmons und sein „Bunny’s Tavern“.

"White Rabbit" in Woodstock

Kann aber auch sein, dass Hugh Hefner in seinen Erinnerungen einiges durcheinanderbrachte. Wie Grace Slick, Sängerin von Jefferson Airplane und erste Frontfrau der Rockmusik. Die psychedelische Hippie-Hymne „White Rabbit“ stammt aus ihrer Feder und bezieht sich auf das eigenartige Kaninchen in Lewis Carrols „ Alice im Wunderland“. In ihrer Autobiografie „Somebody to Love?“ behauptet Grace Slick, dass die kleine Alice von den Pilzen, die sie in dem Kinderbuch naschte, ganz high war.

Eine Interpretation, die das Publikum in Woodstock sicher geteilt hätte. Denn 1969 waren wohl gut 400.000 Menschen eingenebelt, als die Sängerin ebendort das weiße Kaninchen besang.