Per Mausklick ins Museum: Die weltbeste Kunst für zu Hause

In Wien führt beispielsweise Museumsdirektorin Danielle Spera via facebook zweimal wöchentlich durch die Ausstellung „Die Ephrussis. Eine Zeitreise" im Jüdischen Museum Wien

Das KHM in Wien entwickelte eine eigene App, die die Besucher zu den besten Kunstwerken des Hauses führt und sogar möglich macht Artists-Talks auf youtube zu lauschen. Und Ruth Schnell, Leiterin der Abteilung Digitale Kunst an der Hochschule für Angewandte Kunst Wien, erarbeitet mit ihrer Klasse eigene Museumstools für virtuelle Besuche. Wir fragten nach, wie Museen ihre digitalen Räume aufrüsten.

Wie viele Arten von digitalen Museen gibt es?

Die großen Museen begreifen die Aufbereitung ihrer Sammlungen über digitale Anwendungen vorrangig als ein Surplus zum analogen Ausstellungsbetrieb. In der virtuellen Begegnung mit Räumen und Werken können reale Erlebnisse für die und von den Besuchern vor- oder nachbereitet werden. Plattform für zahlreiche Museen sind hier etwa das Google-Projekt Arts & Culture oder das EU-Projekt Europeana mit virtuellen Touren, inhaltlichen Clustern, etc. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen oder auch das Kunsthistorische Museum haben eigene Tools erarbeitet, die z.T. auch in den Bereich von Self-learning und spielerischer Forschung zielen. Ein weiterer Zugang ist die virtuelle Ausstellung mit digitalen Werken, die sich genuin im Cyberspace entfalten, etwa das Berliner Kunst-Networking Projekt peertospace, von jungen Berliner Kuratoren, https://peertospace.eu

Welche Bedeutung hat die Vermittlung von digitalen künstlerischen Inhalten in Zeiten der Krise und worauf wird besonders geachtet?

Aus Perspektive der Medienkunst, der digitalen Kunst, ist die Frage der Präsenz ohne physische Präsenz interessant. Die digitale Kunst lotet hier die Möglichkeiten interaktiver Narrations- und Aktionsformen aus. Gerade sind wir als Klasse in ein interuniversitäres Forschungsprojekt gestartet, in dem es um immersive Archive geht. Immersion, die sensorische, eingebettete Teilhabe an digital basierten Installationen im virtuellen Raum steht hier im Zentrum. Die Möglichkeiten digitaler künstlerischer Produktion zwischen performativen Formaten und Screenings beschäftigt uns derzeit im Umgang mit den Studierenden. Der Wunsch nach Sichtbarkeit des ja nach wie vor vorhandenen künstlerischen Prozesses, spiegelt sich in zahlreichen Instagram- oder Facebook-Projekten wider.

