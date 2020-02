Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Eines muss man Harry und Meghan lassen: Sie wissen, sich in Szene zu setzen – und das seit jeher. Während der junge Prinz früher als wilder Partytiger auffiel und damit das Königshaus immer wieder einmal in die Bredouille brachte, hat sich die junge Schauspielerin ihre ersten Sporen mühsam bei kleineren Fernsehserien und Nebenrollen in einigen Filmen verdient. Dann aber kam die großartige Serie „Suits“, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen kann. Es geht um Macht, Intrigen und Verbrechen in der schicksten Rechtsanwaltskanzlei New Yorks – Liebe, Flirts und Affären inklusive.

Die Serie wurde in Toronto gedreht und gilt als Durchbruch für Meghan. Nach ihrer Verlobung mit Harry im November 2017 musste sie die Drehbücher aber zur Seite legen und zog sich zugunsten der royalen Pflichten aus dem Schauspiel-Geschäft zurück. Ein wahrer Verlust! Nun kehrt sie dem Königshaus den Rücken und „Suits“-Fans hoffen: Kommt sie zurück? Auch der inzwischen sittsame Harry macht auf sich aufmerksam: Unlängst hielt er einen Vortrag, eine Non-Profit- Organisation sei auch in Planung, heißt es. Ab April wird das Paar jedenfalls nicht mehr für das britische Königshaus arbeiten. Und wo werden sie wohnen? Immer wieder gibt es dazu Gerüchte. Kürzlich hieß es, sie würden mit Malibu liebäugeln. Wahrscheinlicher ist aber das bereits stark kolportierte Kanada – deshalb haben wir uns in dieser Ausgabe dorthin aufgemacht, die Fährte von Harry und Meghan aufgenommen und ein traumhaftes Reiseziel entdeckt.

Viel Vergnügen!