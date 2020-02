Meister der Mode: Von Armani zum eigenen Modelabel

Hugo von Hofmannsthal hat es gewusst: „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“, lässt er die Marschallin in seinem Libretto für die Oper „Der Rosenkavalier“ sinnieren. Eigentlich ist das wunderbare, von Richard Strauss nicht minder großartig vertonte Werk ja eine Komödie in drei Akten. In dem Strauss die wesentlich ältere und verheiratete Fürstin Werdenberg am Morgen fast noch in den Armen ihres wesentlich jüngeren Geliebten, Octavian, über die Zeit singen lässt.

Klimt & Wiener ModerneBeste Übereinstimmung also auch hier mit Arthur Arbesser, der momentan ebenfalls ein Lied davon singen kann: Gerade erst hatte er – am 9. Februar – die Premiere von „Der Rosenkavalier“ in der Staatsoper Berlin hinter sich gebracht. Wie für Heller als Regisseur war es auch Arbessers erste Opernproduktion. Das Bühnenbild kommt von Xenia Hausner, also auch aus Wien, das war André Heller wichtig. Die Malerin hat vor allem in den 1980er-Jahren zahlreiche Opern weltweit ausstaffiert.

Arthur: „Dem André Heller ging es um Schönheit und Ästhetik. Und um das Wien des Jahres 1917. Das haben wir drei voll durchgezogen. Es geht um wunderschöne Farben, da gibt es Gold und Gustav Klimt, die Wiener Moderne und Geometrie, das habe ich ja ein bisschen in meinem Blut und in meiner kreativen Sprache.“ Ganz musste er seine Modeschöpfer-Attitüde nicht vergessen. Im Gegenteil: Für die Szene mit der Übergabe der silbernen Rose durch Octavian an Sophie im zweiten Akt, wollte André Heller, dass ihre anwesenden Freundinnen so gekleidet sind, als wären sie beim besten Wiener Schneider gewesen ...