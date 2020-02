Ein Wochenende in Zagreb: Eine Stadt bereit zum Aufbruch

Zagreb schminkt sich, erfindet sich gerade neu. Die ehemalige Provinzstadt in der Monarchie und ewige Nummer zwei im ehemaligen Jugoslawien hat bereits vom Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 sichtlich profitiert. Und das Interesse an der bisher großen Unbekannten (mit dem Speckgürtel lebt hier eine Million Menschen) hält weiter an. Nicht zuletzt deshalb, weil Kroatien im ersten Halbjahr 2020 erstmals den Vorsitz des Europäischen Rats halten darf.

Unser Rundgang führt weiter zum Botanischen Garten. Hier wachsen gut 10.000 Baum- und Pflanzenarten. Zagreb liegt auf halbem Weg zwischen den Alpen und der Adria. Deshalb findet man hier auch mehr gute Skifahrer als Segelbootskipper. Die jungen Zagreber sind darüber hinaus gut vernetzt, wissen haargenau, was gerade in London oder Paris angesagt ist. Die meisten haben in der Schule sehr gut Englisch gelernt. In der Generation ihrer Eltern finden sich indes gar nicht wenige, die mit ihren Gästen Deutsch sprechen.

Eleganz heißt hier Esplanade

Auch die hiesige Küche verdankt ihre Vielfalt dem geografischen Schnittpunkt der Stadt: Das „Zagreber Schnitzel“ (mit Schinken und Käse gefüllt) und die „saherica“ erinnern uns sofort an die alt-österreichische Küche – der fangfrische Fisch auf den Märkten an den mediterranen Süden. Cevapcici kann man in Zagreb auch gut, aber oft mit dem spitzen Hinweis gewürzt, dass der Balkan ganz bestimmt erst südlich von Zagreb beginnt.