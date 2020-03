Geschmackssache: Schaf ist nicht gleich Schaf

Was rät Schafbauer Michael Wilhelm, der neben Frischfleisch auch selbst verarbeitete Produkte wie Würste und Rillettes in seiner Alpinmanufaktur in Sölden herstellt? „Einkaufen bei Bauern in der Region, und am besten ein ganzes Tier.“ Verwerten lässt sich nämlich alles: Rücken zum Kurzbraten, Schlögel und Schulter am besten am Knochen als Ganzes braten, Haxln sanft schmoren, aus Knochen und Abschnitten Lammfond oder Suppe kochen. Den ausgelösten Bauch serviert Patron Andreas Döllerer an diesem Abend gerollt, zwölf Stunden sous-vide gegart und anschließend rundherum kurz gebraten.

Michael Wilhelm: „Ich würde mir wünschen, dass unsere Gastronomie stärker die regionalen Produkte nachfragt. Die gehören doch zu unserer Identität. Dass sie allerdings mehr kosten als Importfleisch aus Massentierhaltung, das muss es dem Konsumenten wert sein.“