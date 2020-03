Perfektes Liebesnest: Meghan und Harry in Kanada

freizeit: Warum haben Harry und Meghan ausgerechnet Vancouver als ihren zukünftigen Wohnsitz ausgewählt und nicht etwa Los Angeles, wo Meghan aufgewachsen ist und ihre Mutter lebt?

Jo Groebel: Das liegt vermutlich daran, dass Kanada von der Mentalität den USA nähersteht als Großbritannien, andererseits handelt es sich immer noch um ein Mitglied des Commonwealth of Nations (Anm.: lose Verbindung einiger Staaten, die vom Vereinigten Königreich und den ehemaligen Kolonien gebildet wird) – Kanada vereint also beide Kulturen ganz gut. Vancouver ist nicht provinziell, aber weit entfernt von der Aufgeregtheit Londons oder Los Angeles’. Zudem gilt das Land als liberal und politisch entspannt, die Leute haben dort viel mehr Freiheit, was sicher der Haltung von Harry und Meghan entspricht. Schließlich gibt es noch ein Argument, das fast schon poetisch klingt: Kanada verfügt über eine immense Weite, und der geografische Horizont überträgt sich auf den inneren Horizont.

Wird die Familie dort ein Leben frei von Fotografen-Belagerung führen können?

Paparazzi sein ist in Los Angeles ein Vollzeitjob, das ist sicherlich auch ein Grund, warum sie sich für Vancouver und gegen Kalifornien entschieden haben. Natürlich werden auch dort jederzeit genügend Bürgerreporter, Freelancer etc. zur Stelle sein – das richtige Foto kann schließlich Hunderttausende Euro bringen. Darum leben Meghan, Harry und Archie jetzt auch so abgeschottet wie möglich auf Vancouver Island, da wird die Überschreitung der Privatsphäre tatsächlich strafrechtlich relevant. Das Medieninteresse wird also sicher deutlich reduziert, die komplette Abgeschiedenheit wird es aber nie geben können.

Sie sind ein Kenner verschiedener europäischer Königshäuser. Können Sie nachvollziehen, dass die Sussexes den Rückzug angetreten haben? Wie hoch schätzen Sie den Schaden für das britische Königshaus?

Egal, wie berühmt man davor schon war: Kein Mensch kann psychologisch darauf vorbereitet sein, was in der britischen Königsfamilie auf einen zukommt. Ich kenne Willem Alexander der Niederlande persönlich, dort ist alles viel „verbürgerlichter“. Wer die Serie „The Crown“ gesehen hat, bekommt eine Idee von der Philosophie der Windsors: Man ist da nicht mehr Herr seines eigenen Lebens, sondern eingebaut in äußere Zwänge. Dass zwei Menschen, die nicht auf den Thron folgen, zugunsten ihrer Ehe ein paar königliche Tabus brechen, sehe ich aber nicht als ganz großen Eklat. Ich glaube nicht, dass wir hier von einem vergleichbaren Reputationsverlust der Königin, des Königshauses und der beiden sprechen können, wie wir das vielfach in der Geschichte gesehen haben.

In Großbritannien hagelte es nach dem „Megxit“ viel Kritik für die Entscheidung der Sussexes, vor allem für Meghan. Wie werden die Kanadier ihre neuen „Landsleute“ in Empfang nehmen?

Darüber kann man natürlich nur mutmaßen, aber mein Eindruck ist: Die Kanadier werden viel gelassener, freundlich interessiert und entspannter reagieren, als die Bewohner Großbritanniens oder Kaliforniens es vergleichbar tun würden.