Chamäleon Grüner Veltliner

Also ich stimme dem zu, und zwar nicht nur, weil ich mit Grünem Veltliner sozialisiert bin. Meine Heimat, das schöne Traisental, hat schließlich den größten Anteil dieser Rebsorte überhaupt. Der Grüne Veltliner ist natürlich nicht in Gefahr. Meine These: Die Weinstilistik hat sich schon immer verändert. Denn eine Vielzahl an Faktoren und Trends spielen eine Rolle auf dem Weg zum Wein. DIE Weinstilistik gibt es nicht, jeder Winzer hat seine eigene. Herbert Zillingers „Horizont“ 2018 zum Beispiel gibt sich weniger fruchtig als kompakt, rauchig und kräuterwürzig.