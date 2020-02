Der Fellini der Fotografie: Kristian Schuller im Interview

Ist es leichter, unbekannte Nachwuchsmodels zu ungewöhnlichen Shootings zu bewegen? „Das kann man so nicht sagen. Natürlich tendieren wir alle dazu, in jungen Jahren ein wenig experimentierfreudiger, wagemutiger zu sein. Aber prinzipiell klärst du das ja beim Casting. Es muss für beide passen, den Fotografen und das Model. Manche sind eben eher abenteuerlustig, manche nicht. Wichtig ist das Vertrauen – und die Fähigkeit des Fotografen, alle Beteiligten mitzureißen. Das funktioniert nur, wenn er selbst überzeugt ist, oder besser: begeistert.“Und so gelang es Schuller auch, der großen Nadja Auermann für ein sensationelles Foto einen ausgewachsenen 60er-Jahre-Airforce-Fallschirm in die Hand zu drücken. „Sie war schon ein wenig erstaunt, aber doch richtig cool“, erinnert sich der Fotograf.