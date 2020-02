Warum wir neue Superhelden brauchen

Vergleicht man Superman aus den 1930er Jahren mit den heutigen Politikern, drängt sich die Frage auf: Ist Moral kein Kriterium mehr, um als Held verehrt zu werden?

Auch in der Politik muss gelten, dass zwar jeder das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten hat. Wenn wir von Politikern erwarten, dass sie moralisch handeln, könnte das bedeuten, dass das für uns vielleicht unangenehme Folgen hat und wir in der einen oder anderen Sache zukünftig für das Wohl anderer oder aller zurückstecken müssen, siehe Nichtraucherschutz, -Steuer etc. Da müssen wir uns fragen: Sind wir als Wähler dazu bereit? Oder beschließen wir dann, diese unbequemen Politiker einfach nicht mehr zu wählen?

Zurück zu den fiktiven Superhelden: Zuletzt hatte man das Gefühl, dass diese öfter vom Klischee abweichen, siehe die Kinohits „Black Panther“ oder „Birds of Prey“. Ein positives Signal aus Hollywood?

Die Filmstudios haben Interesse daran, dass sie neue Märkte und Publikum erschließen, und das geht, indem sie mehr Möglichkeiten zur Identifikation schaffen. Was gleich bleibt, ist der Anspruch, dass sich Männlichkeit an Muskeln zeigt, obwohl diese ja keinen Zusammenhang mit den Superkräften haben. Auch die typischen Frauenklischees bleiben intakt. Das ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Drehbücher zum Großteil von Männern für Männer geschrieben werden, also konventionelle Männerfantasien bedienen.

Warum tun wir uns so schwer, neue Bilder zu erzeugen?

Neue Fantasien zu entwerfen, ist eine große Herausforderung. Wir brauchen neue Helden, die das Gewaltthema besser adressieren. Helden sind immer Sehnsuchtsbilder und zeigen, was in einer Gesellschaft gerade Thema ist. Insofern fand ich den Film „Joker“ spannend, weil er sich nicht als typischer Superheldenfilm qualifiziert. Dieser Superschurke stellt die soziale Ordnung schließlich radikal in Frage und zeigt damit auch ein aktuelles Thema unserer Gesellschaft: System um jeden Preis erhalten oder es ändern?