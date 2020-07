Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Mag das Wetter noch so wechselhaft sein – diese Ausgabe versetzt Sie in Sommerlaune! Derzeit entdecken viele unser schönes Land mit seinen bezaubernden Seen und beeindruckenden Bergen, auch den traumhaften Weinhügeln und entzückenden Stadtkernen neu. Aber nicht nur wir Österreicher, auch Prominente wie Schlagerqueen Helene Fischer zieht es zu uns – sie wurde immer öfter am Attersee gesichtet, könnte dort jüngsten Gerüchten zufolge sogar eine Villa kaufen. Berühmte Nachbarn hätte sie jedenfalls,Tipps für Lokale und Ausflüge gibt’s wie gewohnt dazu. Auf den Trend-Seiten finden Sie darüber hinaus jede Menge Inspiration für die beste Mode dieser Jahreszeit, und im Kulinarik-Teil machen wir Ihnen Lust auf ganz besonderes Eis – im Westen Wiens werkt ein Eis-Macher, von dem nur wenige wissen, wo er bereits gearbeitet hat.

Apropos Arbeit: Helmut Newton wäre demnächst 100 Jahre alt geworden, nun gibt es eine neue Dokumentation über ihn und seine Aufnahmen. Der Fotograf polarisierte mit seinem Zugang und seiner Bildsprache wie kaum ein anderer, von den einen wurde er bestaunt, von den anderen scharf kritisiert. Wir beleuchten seine Geschichte und haben außerdem mit Regisseur Gero von Boehm gesprochen – als sein Freund kannte er Newton gut und verrät uns im Interview, was am üblen Ruf des Fotografen dran ist und wie dieser von der Macht stets fasziniert war.

Wir wünschen viel Lese-Vergnügen mit dieser neuen Ausgabe und ein wunderbares Wochenende!