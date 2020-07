Expressionist am Roten Hang

Weinverkostungen finden wieder ohne Bildschirme dazwischen statt. Es war also Zeit für eine erste Ausfahrt. Diese Flaschenpost erreicht Sie direkt vom Rhein-Ufer und zwar vom Roten Hang. Die Parzellen von Kühling-Gillot im Pettenthal gehören zu den steilsten Abschnitten dieses Weinbergs. Ich finde die Flächen von H.O. und Carolin Spanier, denen das Unternehmen gehört (und by the way auch ein zweites namens Battenfeld-Spanier), weil Stroh zwischen ihren Stöcken rumliegt. Es soll der Verdunstung in dieser nach Süd-Osten ausgerichteten und irrsinnig hitzigen Lage vorbeugen und den Humusaufbau stärken.