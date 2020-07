Der Preis ist Eis: Überraschung in Ober St. Veit

Aus dem Internetradio sprudelt Italo-Pop aus dem Veneto. Anton erzählt, dass er die letzten Tage in der schmalen Küche 200 Kilogramm Erdbeeren und 100 Kilogramm Himbeeren verarbeitet hat. Irina freut sich schon auf die „Vereisung“ von Ananas morgen früh. Und dann servieren sie Kostproben ihrer Kunst.

Pfirsicheis, Marilleneis, das auch nach Marille schmeckt, Hollerblüten-Limetten, Heidelbeere. Alles hausgemacht und von hoher Güte. Und dann – Überraschung! – ein Eis, das wie ein Büffelmozzarella daherkommt, garniert mit Zwiebel und Tomaten. Wie das?

Tafeln mit Eis

Von Oktober bis April verwandelt sich der Eissalon in einen Gourmetreff, der selbst Gastrokritiker jubilieren lässt. Anton Rusnak, der bereits Sous-Chef im Fabios war und auch im Palais Coburg und im „Le Canard“ in Hamburg gekocht hat, geht dann seiner Berufung nach: „Alles, was schmeckt, in Eis zu verwandeln.“ Das kommt so gut an, dass seine 4-gängigen-Genussmenüs in dem nur 18 Sitzplätze zählenden Lokal schon viele Monate im Voraus ausreserviert sind. Ein Auszug aus der letzten Saison: in Rotwein mariniertes Rinderfilet mit Melanzani-Creme und violettem Senf-Eis.



Und was ist ihr Lieblingseis? Irina: „Schokolade, Pistazie und Früchte.“ Anton: „Himbeere, Erdbeere, Schokolade.“

Na, da liegen sie ja gar nicht so weit auseinander. Als Gast spürt man so etwas, beim Eisnaschen ganz besonders.