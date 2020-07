Was ist mit dem Sommer los, Marcus Wadsak?

Den Mai und vor allem den Juni haben viele als regnerisch und zu kühl empfunden. Zu Recht?

Der Mai war leicht unterdurchschnittlich, doch der Juni hat sein Soll erfüllt. Wir haben das erlebt, was früher ein normaler Sommer war: In meiner Kindheit in Wien gab es einen Sommer, 1974, in dem es an keinem Tag 30 Grad oder mehr hatte. Damals war das nicht so tragisch, man ist bei 28 Grad genauso baden gegangen. Heute ist so ein Sommer undenkbar. Wir erleben keinen Tag mehr, an dem die globale Temperatur unterdurchschnittlich ist. Der Juni 2019 lag um 4,7 Grad über dem Schnitt, da haben wir an vielen Stationen Temperaturen gemessen, die es sogar im Hochsommer noch nie gegeben hat. So gesehen war der heurige Juni natürlich frischer. Das Extreme ist für viele gefühlt schon das neue Normal geworden.

„Das Klima hat sich immer schon gewandelt“ ist an dieser Stelle ein populäres Gegenargument. Was entgegnen Sie?

Natürlich hat es das, viel wilder sogar! Nur hat es da den Menschen noch nicht gegeben. Das Ende der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren hat uns stabile Klimaverhältnisse gebracht, die uns erlaubt haben, sesshaft zu werden. Jetzt sind wir am Weg, diese stabile Phase zu verlassen. Ich bin kein Freund von Panik und Drama, aber es braucht jetzt wissenschaftsbasierte Maßnahmen, damit wir weiter die Garantie haben, in einer so guten Welt leben zu können.