Ab ins Körbchen: Picknick de luxe von österreichischen Spitzenköchen

„Wer die kleinen Köstlichkeiten noch umweltfreundlich und stylish verpacken möchte, sollte am besten zu einer Einwegschale aus Bananenblättern greifen und die noch lauwarmen Brotstreifen in Butterpapier einpacken.“ Eine Empfehlung, die für alle Picknick-Snacks gelten könnte, denn nichts eignet sich für die Verpackung der selbst gemachten Speisen besser als fettdichtes Pergamentpapier. Und Besteck für Fingerfood & Co gibt es aus umweltfreundlichem Material. Brot lässt sich übrigens perfekt in ein Tuch aus Baumwolle oder Leinen hüllen, das das Gebäck frisch hält und zugleich Tischtuch ist. Ein Picknick ohne Plastikmüll gehört heute schließlich zur Outdoor-Etikette. Aber woher kommt überhaupt die Lust aufs Essen im Freien? Das Picknicken selbst hat sich seit dem19. Jahrhundert kaum verändert. Damals wollte die viktorianische Gesellschaft auf diese Weise den strengen Tischsitten entfliehen. Im Picknickkorb von Queen Victoria waren Brot, Champagner, eine Decke, Geschirr und Besteck eingepackt, das nach dem gesellschaftlichen Zusammenkommen wieder fein säuberlich mitgenommen wurde. Bevorzugte Leckerei der Queen: Taubenpastete. Andere Zeiten, andere Geschmäcker. Wir raten zu köstlichen Snacks wie Bauernpastete, Entenburger und Sardinen-Toast.

FRANZÖSISCHE BAUERNPASTETE